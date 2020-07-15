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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor yeni hocasını resmen duyurdu!

ile anlaştı

Çaykur Rizespor Stjepan Tomas ile anlaştı

Kulübü resmi sitesinden yaptığı açıklamada, 2020-2021 sezonu için ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

'da ile yolların ayrılmasının ardından, yeni konusunda ile anlaşmaya vardıklarını açıklandı. temsilcisinden konu hakkında şu açıklama yapıldı:

"Boşalan teknik direktörlük arayışlarına hızlı bir şekilde başlayan Çaykur Rizespor'umuz Hırvat çalıştırıcı Stjepan Tomas ile 2020-2021 sezonu için prensip anlaşma sağlamıştır. Teknik direktör Stjepan Tomas gelecek sezonun planlaması için 'de kalan iki haftalık sürede takımımızın maçlarını takip edecektir. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

Stjepan Tomas: 'Zor bir maç oldu ama turu geçtik'

  1. 15.07.2020
  2. Güncelleme: 15.07.2020 23:03
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