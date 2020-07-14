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14 Temmuz 2020, Salı
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Rizespor yıkıldı

Rizespor yıkıldı

Yeşil-mavililer, Kasımpaşa’ya Hajradinovic ve Anıl’ın golleriyle yenildi Bir basamak altındaki Kayseri puanları eşitledi. İşler iyice zora girdi...

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Çaykur Rizespor evine eli boş döndü: 0-2. Düşme hattının bir basamak üstünde yer alan yeşil-mavililer, 'un dün 1 puan kazanmasıyla iyice zor durumda kaldı. Sarı-kırmızılı takım ile Rize'nin puanı eşitlendi. Mücadeleye ev sahibi Kasımpaşa hızlı başladı. Ataklar sonuç vermeyince ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci 45'te baskısını artıran Kasımpaşa, 53. dakikada Haris Hajradinovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Ardından Rizespor'un beraberlik çabaları başladı.

PENALTI KAÇTI
Ancak misafir takım aradığı golü bulamadı. Skoru ilan edense Anıl Koç oldu. 78'de oyuna dahil olan Anıl, girer girmez skoru 2-0'a getirdi. Kasımpaşa, 90. dakikada bir de penaltı atışından yararlanamadı. Beyaz noktaya gelen Mame Thiam topu direğe nişanladı. Bu sonucun ardından Kasımpaşa 39 puana yükselirken, Çaykur Rizespor ise 32 puanda kaldı.

10 HAFTADA 23 PUAN TOPLADI
Kasımpaşa son 10 haftalık periyotta oldukça iyi bir performans sergiledi; ve 7. galibiyetini aldı. ekibi, söz konusu dönemde 2 de beraberlik alarak hanesine toplam 23 puan yazdırdı. Denizli, Kayserispor, Göztepe, Yeni Malatya, , ve Rizespor'u yenen Kasımpaşa, ve ile berabere kaldı, tek yenilgisini 'tan aldı.

  1. 14.7.2020
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