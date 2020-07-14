Rizespor yıkıldı
Yeşil-mavililer, Kasımpaşa’ya Hajradinovic ve Anıl’ın golleriyle yenildi Bir basamak altındaki Kayseri puanları eşitledi. İşler iyice zora girdi...
Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Çaykur Rizespor evine eli boş döndü: 0-2. Düşme hattının bir basamak üstünde yer alan yeşil-mavililer, Kayserispor'un dün 1 puan kazanmasıyla iyice zor durumda kaldı. Sarı-kırmızılı takım ile Rize'nin puanı eşitlendi. Mücadeleye ev sahibi Kasımpaşa hızlı başladı. Ataklar sonuç vermeyince ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci 45'te baskısını artıran Kasımpaşa, 53. dakikada Haris Hajradinovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Ardından Rizespor'un beraberlik çabaları başladı.
PENALTI KAÇTI
Ancak misafir takım aradığı golü bulamadı. Skoru ilan edense Anıl Koç oldu. 78'de oyuna dahil olan Anıl, girer girmez skoru 2-0'a getirdi. Kasımpaşa, 90. dakikada bir de penaltı atışından yararlanamadı. Beyaz noktaya gelen Mame Thiam topu direğe nişanladı. Bu sonucun ardından Kasımpaşa 39 puana yükselirken, Çaykur Rizespor ise 32 puanda kaldı.
10 HAFTADA 23 PUAN TOPLADI
Kasımpaşa son 10 haftalık periyotta oldukça iyi bir performans sergiledi; ve 7. galibiyetini aldı. İstanbul ekibi, söz konusu dönemde 2 de beraberlik alarak hanesine toplam 23 puan yazdırdı. Denizli, Kayserispor, Göztepe, Yeni Malatya, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Rizespor'u yenen Kasımpaşa, Konyaspor ve Sivasspor ile berabere kaldı, tek yenilgisini Beşiktaş'tan aldı.
- 14.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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