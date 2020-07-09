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09 Temmuz 2020, Perşembe
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: Oğulcan'ın gidişi bizi zor duruma soktu

Ünal Karaman: Oğulcan'ın gidişi bizi zor duruma soktu

'in 31. haftasında son dakikalarda bulduğu 2 golle 'u 3-2 mağlup eden Rizespor'da teknik direktör maç sonunda açıklamalarda bulundu. Galibiyetin önemine dikkat çeken Karaman, Oğulcan'ın takımdan ayrılmasıyla ilgili de konuştu.

'in 31. haftasında evinde 'u 3-2 mağlup eden 'da Teknik Direktör , "Oyuncular teslim olmadılar, pes etmediler, bize mutlu olacağımız bir skor armağan ettiler" dedi.

Göreve geldikleri günden bugüne bazı oyuncularını kullanamadıklarını dile getiren Karaman, "Buna rağmen mücadele eden oyuncu grubum vardı. Teslim olmadılar, pes etmediler, bize mutlu olacağımız bir skor armağan ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun. Abarhoun, Umar, Gökhan Akkan, Tunay, Moroziuk sakatlıkları, Oğulcan'ın ayrılması bizi hayli zor duruma soktu. Elimizdeki oyuncular inanılmaz işler yapıyor. Bu zorluklara karşı direnç koyma işi. Her türlü eksiğe karşı mücadele etmeleri bizleri mutlu etti. Çok özel bir üç puan oldu. Artık geleceğe daha dikkatli bakmalıyız" ifadelerini kullandı.

  1. 09.07.2020
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