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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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"İpler bizim elimizde"

"İpler bizim elimizde"

Ç.Rize’nin 10 numarası Boldrin, kritik maçı öncesi, “Şu anda ipler bizim elimizde, hiç kimseye bağlı değiliz” diyerek camiaya umut dağıttı.

Rizespor'un Brezilyalı orta sahası Boldrin, yarın deplasmandaki maçının final niteliğinde bir maç olduğunu söyledi. 31 yaşındaki maestro, "Konyaspor maçı final niteliğindedir. Bütün oyuncu arkadaşlarımla bu maçı konuşuyoruz. Tabii ki herkes ruhunu, mücadelesini yani her şeyini ortaya koyacak. Umarım iyi bir skorla ayrılırız. Çünkü Rizespor kulübü hem bu maçtan galip ayrılmayı hak eden çalışmalar yapıyor hem de ligin sonunda bu ligde kalmayı hak eden bir takım. Bence bizim açımızdan iyi olan şey şu ki, şu anda tamamen ipler bizim elimizde, hiç kimseye bağlı değiliz" diye iddialı konuştu.

  1. 4.7.2020
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