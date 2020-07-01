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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Ç.Rize tepkili

Ç.Rize tepkili

Çaykur , hakem hatalarına tepki gösterdi.

Çaykur , hakem hatalarına tepki gösterdi. Bakır, "Geçen sezon olduğu gibi bu yıl da aynısı oluyor. maçında 2 penaltımız verilmedi. aleyhimize hata yapmaktan çekinmiyor. Vahim bir durum" dedi.
  1. 1.7.2020
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