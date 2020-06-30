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30 Haziran 2020, Salı
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’a kutlama

Ünal Karaman’a kutlama

, 'ın doğum gününü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı.

Rize, deplasmandaki maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Öte yandan 'ın , "Teknik direktörümüz Ünal Karaman'ın yeni yaşını kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyoruz" mesajıyla kulüp tarafından kutlandı.
  1. 30.6.2020
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