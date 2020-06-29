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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Rizespor geri döndü

Rizespor geri döndü

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Rizespor, karşısında 'dan 2-2 beraberliği kurtardı.

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Rizespor, karşısında 'dan 2-2 beraberliği kurtardı. Horoz, 20'de Estupinan ve 30'da Fernandes'in kendi kalesine golleriyle 2-0 öne geçti. 41'de Skoda, farkı bire indirdi ve ilk yarı sonucunu ilan etti. 2. yarıda yeşil-mavililer, aradığı golü 71'de Boldrin'le buldu. Boldrin'in şutunda Ben Youssef'e de çarpan top kaleciyi yanılttı ve ağlarla buluştu. Kalan sürede skor değişmedi ve taraflar 1 puana razı oldu.

1 PUAN KAZANÇ
Beraberlik golünün sahibi Boldrin, "3.5 aydır ilk kez 11'de 90 dakika oynadım. 2-0'dan 2-2'ye getirdik. 1 puan kazançtır" değerlendirmesini yaptı.

'BU MAÇTAN DERSLER ALACAĞIZ'
Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kalan haftaların zor geçeceğinin altını çizdi. Karaman, "Kalan haftalar herkes için zor. İnşallah Denizli önünde yaptığımız bu hataları yapmamaya gayret gösterip istediğimiz sonucu almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

HER PUANIN DEĞERİ VAR
Denizlispor hocası , düşme potasında her puanın değerli olduğunu söyledi. Uygun, "Önümüzde G.Antep FK maçı var. İnşallah kazanıp, seyircimizi mutlu edip rahatlamak istiyoruz" dedi.

  1. 29.6.2020
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