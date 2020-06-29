Rizespor geri döndü
Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Rizespor, Denizli karşısında 2-0'dan 2-2 beraberliği kurtardı.
1 PUAN KAZANÇ
Beraberlik golünün sahibi Boldrin, "3.5 aydır ilk kez 11'de 90 dakika oynadım. 2-0'dan 2-2'ye getirdik. 1 puan kazançtır" değerlendirmesini yaptı.
'BU MAÇTAN DERSLER ALACAĞIZ'
Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kalan haftaların zor geçeceğinin altını çizdi. Karaman, "Kalan haftalar herkes için zor. İnşallah Denizli önünde yaptığımız bu hataları yapmamaya gayret gösterip istediğimiz sonucu almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
HER PUANIN DEĞERİ VAR
Denizlispor hocası Bülent Uygun, düşme potasında her puanın değerli olduğunu söyledi. Uygun, "Önümüzde G.Antep FK maçı var. İnşallah kazanıp, seyircimizi mutlu edip rahatlamak istiyoruz" dedi.
- 29.6.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Rizespor geri döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.