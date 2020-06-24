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24 Haziran 2020, Çarşamba
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’yı bırak ’ye bak

Antalya’yı bırak Denizli’ye bak

 galibiyeti sonrası 'dan puansız dönen Ç.'de moraller bozuldu.

galibiyeti sonrası 'dan puansız dönen Ç.'de moraller bozuldu. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Rize'de 'ın, "Bu maçı unutmanızı ve 'ye odaklanmanızı istiyorum. Çünkü ligde direkt rakibimizle oynayacağız" diye takımına moral verdiği öğrenildi.
  1. 24.6.2020
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