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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Rizespor pusuda

Rizespor pusuda

Geçen hafta G.Saray'ı yenerek hem moral bulan hem de puan cetvelinde yukarı çıkan 'da hedef şimdi maç öncesi oyuncularından galibiyet istedi.

Geçen hafta G.Saray'ı yenerek hem moral bulan hem de puan cetvelinde yukarı çıkan 'da hedef şimdi Antalyaspor… Bugünkü maç öncesi oyuncularından galibiyet istedi. Ligde kalan 7 haftalık bölümde her maçın final niteliğinde olduğunu söyleyen Karaman "Rakiplerimiz maçlarını kazandı. Artık bir puan kaybına bile tahammülümüz yok. Alacağımız her galibiyet bizi bir adım daha rahatlatacak" ifadesini kullandı.
  1. 22.6.2020
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