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21 Haziran 2020, Pazar
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'un corona virüsü test sonuçları açıklandı!

Çaykur Rizespor'un corona virüsü test sonuçları açıklandı!

ekiplerinden , son yapılan corona virüsü testlerinin tamamının negatif sonuçlandığını açıkladı. temsilcisi, yarın Fraport TAV 'a konuk olacak.

'in 28. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV 'a konuk olacak , yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Yeşil-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, Antalyaspor maçı öncesi teknik ekip, futbolcu ve görevli yöneticilere yapılan PCR testlerinin tamamının negatif olarak raporlandığı belirtilerek, "Çaykur Rizespor ailesi olarak salgın önlemleri kapsamında sürdürdüğümüz hassasiyeti tüm birimlerimiz ile uygulamaya devam etmekteyiz. Bu sürecin bir an önce sonlanmasını umarak herkese sağlıklı günler dileriz" ifadesine yer verdi.

Son çalışmasını bugün Rize'de gerçekleştirecek Karadeniz temsilcisi, akşam saatlerinde Antalya'ya hareket edecek.


  1. 21.06.2020
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