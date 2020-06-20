Çaykur Rizesporlu Abarhoun'un futbola dönme ihtimali azaldı - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Çaykur Rizespor "Futbola dönme imkanı yok denecek kadar az"

Çaykur Rizesporlu Abarhoun'un futbola dönme ihtimali azaldı

Çaykur Rizesporlu Abarhoun'un futbola dönme ihtimali azaldı

'da kulüp basın sözcüsü , bir süredir mide problemi nedeniyle takımdan ayrı kalan Abarhoun'la ilgili "Abarhoun'un mide problemi nedeni ile zorlu bir tedavi süreci var. Sürekli yanındayız, futbola dönme imkanı yok denecek kadar az" ifadelerini kullandı.

'in 28. haftasında 22 Haziran Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV ile mücadele edecek 'da kulüp basın sözcüsü , ligde kalma yarışının zorlaştığını ve her puanın büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Bakır yaptığı açıklamada, ligde kalma yarışının oldukça çekişmeli bir hal aldığını, haftalar ilerledikçe daha da zorlaşacağını belirtti.

Lige verilen aranın ardından elde ettikleri galibiyetinin kendilerine büyük öz güven kazandırdığını vurgulayan Bakır, bunun devamı için ligde kalma yarışı içinde oldukları takımlarla yapılacak maçlarda mutlaka puan almaları gerektiğini ifade etti.

Bakır, Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına puan parolası ile gideceklerinin altını çizerek, "Kazanmak zorundayız ama en azından beraberlik ile dönmek istiyoruz. Bu maçın önemi çok büyük. Antalyaspor iyi bir kadroya sahip. Tecrübeli ve iyi çıkış yakalayan bir ekip. Rakibin gücünü ve maçın zorluk derecesini biliyoruz. 'da en azından 1 puan alarak ligde kalma yarışında büyük yara almak istemiyoruz" dedi.

"FUTBOLA DÖNME İHTİMALİ YOK DENECEK KADAR AZ"

Sakatlıkları bulunan Abarhoun ve Umar'ın uzun zamandır kadroda olmadığını anımsatan Bakır, şu değerlendirmede bulundu:

Abarhoun'un mide problemi nedeni ile zorlu bir tedavi süreci var. Sürekli yanındayız, futbola dönme imkanı yok denecek kadar az. Umar ise sakatlığının ardından zor bir tedavi süreci yürütüyor. Bu sezon ve gelecek sezonun ilk bölümü bizimle olamayacak. Sakatlığı bulunan bazı oyuncularımız ise fedakarlık göstererek oynamaya devam ediyor. Bunun yanında Ünal hocamızın takıma dokunuşunu hissetmeye başladık. Çok iyi bir takım ruhu var. İnşallah ligin kalan bölümünde alacağımız galibiyetler ile birlikteliğimizi daha da kuvvetlendireceğiz.

Yeşil-mavililer, yarın Rize'de yapacağı son çalışmanın ardından Trabzon'dan uçakla Antalya'ya hareket edecek.

  1. 20.06.2020
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