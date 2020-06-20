Çaykur Rizesporlu Abarhoun'un futbola dönme ihtimali azaldı
Çaykur Rizespor'da kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, bir süredir mide problemi nedeniyle takımdan ayrı kalan Abarhoun'la ilgili "Abarhoun'un mide problemi nedeni ile zorlu bir tedavi süreci var. Sürekli yanındayız, futbola dönme imkanı yok denecek kadar az" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 28. haftasında 22 Haziran Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile mücadele edecek Çaykur Rizespor'da kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, ligde kalma yarışının zorlaştığını ve her puanın büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Bakır yaptığı açıklamada, ligde kalma yarışının oldukça çekişmeli bir hal aldığını, haftalar ilerledikçe daha da zorlaşacağını belirtti.
Lige verilen aranın ardından elde ettikleri Galatasaray galibiyetinin kendilerine büyük öz güven kazandırdığını vurgulayan Bakır, bunun devamı için ligde kalma yarışı içinde oldukları takımlarla yapılacak maçlarda mutlaka puan almaları gerektiğini ifade etti.
Bakır, Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına puan parolası ile gideceklerinin altını çizerek, "Kazanmak zorundayız ama en azından beraberlik ile dönmek istiyoruz. Bu maçın önemi çok büyük. Antalyaspor iyi bir kadroya sahip. Tecrübeli ve iyi çıkış yakalayan bir ekip. Rakibin gücünü ve maçın zorluk derecesini biliyoruz. Antalya'da en azından 1 puan alarak ligde kalma yarışında büyük yara almak istemiyoruz" dedi.
"FUTBOLA DÖNME İHTİMALİ YOK DENECEK KADAR AZ"
Sakatlıkları bulunan Abarhoun ve Umar'ın uzun zamandır kadroda olmadığını anımsatan Bakır, şu değerlendirmede bulundu:
Abarhoun'un mide problemi nedeni ile zorlu bir tedavi süreci var. Sürekli yanındayız, futbola dönme imkanı yok denecek kadar az. Umar ise sakatlığının ardından zor bir tedavi süreci yürütüyor. Bu sezon ve gelecek sezonun ilk bölümü bizimle olamayacak. Sakatlığı bulunan bazı oyuncularımız ise fedakarlık göstererek oynamaya devam ediyor. Bunun yanında Ünal hocamızın takıma dokunuşunu hissetmeye başladık. Çok iyi bir takım ruhu var. İnşallah ligin kalan bölümünde alacağımız galibiyetler ile birlikteliğimizi daha da kuvvetlendireceğiz.
Yeşil-mavililer, yarın Rize'de yapacağı son çalışmanın ardından Trabzon'dan uçakla Antalya'ya hareket edecek.
- 20.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Çaykur Rizesporlu Abarhoun'un futbola dönme ihtimali azaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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