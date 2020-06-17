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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Çaykur Rizespor Rize’nin keyfi yerinde

’nin keyfi yerinde

, G.Saray galibiyetini motivasyon sağlayacağını söyledi.

, G.Saray galibiyetini motivasyon sağlayacağını söyledi. Bal, "Her maç final, en iyisini yaparak 'nin ligi en iyi yerde bitirmesi için çalışıyoruz. G.Saray'ı yenmek çok değerliydi, gelecek haftalara da yansıtarak üst sıralara çıkmak istiyoruz" diye konuştu.
  1. 17.6.2020
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