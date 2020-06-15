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15 Haziran 2020, Pazartesi
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Skor oyun ve disiplin

Skor oyun ve disiplin

Ç.Rize , G.Saray karşısında ciddi ve disiplinli oynayarak çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ç.Rize , G.Saray karşısında ciddi ve disiplinli oynayarak çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Karaman, "Bu kadar uzun aradan sonra her takım açısından zor ama biz maça iyi başladık. Son derece ciddi, disiplinli oynadık. , oyundan, disiplinden memnunum. Takıma teşekkür ediyorum. Tunay çok ara vermişti en azından aramıza böyle bir şekilde dönüşü sevindirici" diye konuştu.
  1. 15.6.2020
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