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15 Haziran 2020, Pazartesi
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Ç. ’de 3 eksik

Ç. Rize’de 3 eksik

'da sakatlığı bulunan ve ile kart cezalısı olan kadroda yer almadı.

'da sakatlığı bulunan ve ile kart cezalısı olan kadroda yer almadı. Orta saha oyuncusu Boldrin'in yerine kadroya alındı. Hafif sakatlığı bulunduğu için riske edilmeyen kaleci Gökhan ise yedeğe alınırken, yerine Tarık Çetin kalede görev aldı.
  1. 15.6.2020
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