Ünal Karaman: Kazandık ancak çok zor oldu - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
14 Haziran 2020, Pazar
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: Kazandık ancak çok zor oldu

Ünal Karaman: Kazandık ancak çok zor oldu

Teknik Direktörü , 'ı 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren deneyimli teknik adam, "Biz maça iyi başladık, son derece disiplinli oynadık ve bunu maç boyunca da sürdürdük. Kazandık ancak çok zor oldu. Oyuncularım adına çok mutluyum ve onlara teşekkür ediyorum" dedi.

'in 27. haftasında konuk ettiği 'ı 2-0 yenerek kümede kalma yolunda önemli bir galibiyet alan 'da teknik direktör , karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"KAZANDIK ANCAK ÇOK ZOR OLDU"
Galatasaray karşısında son ana kadar disiplinli oynadıklarını ifade eden Ünal Karaman, "Bu kadar uzun bir aradan sonra başlamak her takım açısından zor. Biz maça iyi başladık, son derece disiplinli oynadık ve bunu maç boyunca da sürdürdük. Kazandık ancak çok zor oldu, eksiklerimiz var ve bu eksiklerimizi kapatacağız. Oyuncularım adına çok mutluyum ve onlara teşekkür ediyorum" dedi.

GENÇ TARIK'IN PERFORMANSINA ÖVGÜ
Genç kaleci Tarık'ın performansını da değerlendiren Karaman, "Biz her oyuncumuzu gelişsin diye çalıştırıyoruz, oynatamadığımız bazı genç oyuncularımız var. Bugünkü genç kalecimiz Tarık iyi oynadı ancak eskisinden daha fazla çalışmak zorunda" şeklinde konuştu.

"TUNAY TORUN MUTLU ETTİ"
Maçın en iyi isimlerinden biri olan 'u da değerlendiren Karaman, "Tunay Torun çok kaliteli bir futbolcu, onu yakından tanıyorum. Sadece var olan yeteneklerinin ona hatırlatılması gerekiyordu, biz de ona bunu hatırlattık. Aramıza bu şekilde dönmesi bizi mutlu etti" ifadelerini kullandı.

  1. 14.06.2020
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