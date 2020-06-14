Ünal Karaman: Kazandık ancak çok zor oldu
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Galatasaray'ı 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren deneyimli teknik adam, "Biz maça iyi başladık, son derece disiplinli oynadık ve bunu maç boyunca da sürdürdük. Kazandık ancak çok zor oldu. Oyuncularım adına çok mutluyum ve onlara teşekkür ediyorum" dedi.
Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 yenerek kümede kalma yolunda önemli bir galibiyet alan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"KAZANDIK ANCAK ÇOK ZOR OLDU"
Galatasaray karşısında son ana kadar disiplinli oynadıklarını ifade eden Ünal Karaman, "Bu kadar uzun bir aradan sonra başlamak her takım açısından zor. Biz maça iyi başladık, son derece disiplinli oynadık ve bunu maç boyunca da sürdürdük. Kazandık ancak çok zor oldu, eksiklerimiz var ve bu eksiklerimizi kapatacağız. Oyuncularım adına çok mutluyum ve onlara teşekkür ediyorum" dedi.
GENÇ TARIK'IN PERFORMANSINA ÖVGÜ
Genç kaleci Tarık'ın performansını da değerlendiren Karaman, "Biz her oyuncumuzu gelişsin diye çalıştırıyoruz, oynatamadığımız bazı genç oyuncularımız var. Bugünkü genç kalecimiz Tarık iyi oynadı ancak eskisinden daha fazla çalışmak zorunda" şeklinde konuştu.
"TUNAY TORUN MUTLU ETTİ"
Maçın en iyi isimlerinden biri olan Tunay Torun'u da değerlendiren Karaman, "Tunay Torun çok kaliteli bir futbolcu, onu yakından tanıyorum. Sadece var olan yeteneklerinin ona hatırlatılması gerekiyordu, biz de ona bunu hatırlattık. Aramıza bu şekilde dönmesi bizi mutlu etti" ifadelerini kullandı.
- 14.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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