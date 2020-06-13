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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Rizespor’un odağı Aslan

Rizespor’un odağı Aslan

Lige evinde oynayacağı maçıyla dönüş yapacak olan 'de hedef 3 puan.

Lige evinde oynayacağı maçıyla dönüş yapacak olan 'de hedef 3 puan. Başkan Hasan , diğer takımlara nazaran lige biraz daha iyi hazırlandıklarını belirterek, "Galatasaray maçıyla birlikte güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.
  1. 13.6.2020
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