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10 Haziran 2020, Çarşamba
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’den gözdağı

Rize’den gözdağı

Yeşil-mavililerin yıldızı 'dan 'a mesaj var: Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Gol atmayı özledim!

Zirve yarışı veren G.Saray'ı konuk edecek olan Rizespor'dan rakibine mesaj var. ekibinin golcüsü , pazar günü oynanacak zorlu maç öncesi iddialı açıklamalar yaptı. ve gol atmayı çok özlediğini belirten 34 yaşındaki forvet, "Şampiyonluk mücadelesi veren bir rakibe karşı işimizin kolay olmayacağını biliyoruz. Biz de alt sıralardan kurtulmak için sahaya çıkacağız. Tribünlerde taraftarımızın desteği olmayacak ama 90 dakika sonunda olara evlerinde güzel bir sevinç yaşatacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bu maçta alacağımız 3 puan, kalan haftalarda da bize büyük moral olacak. Ben de atacağım gol ya da gollerle hedeflediğimiz galibiyette pay sahibi olmak isterim. Gol sevinçlerini yaşamayı çok özledim" açıklamasını yaptı.

  1. 10.6.2020
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