Rize’den gözdağı
Yeşil-mavililerin yıldızı Milan Skoda'dan Galatasaray'a mesaj var: Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Gol atmayı özledim!
Zirve yarışı veren G.Saray'ı konuk edecek olan Rizespor'dan rakibine mesaj var. Karadeniz ekibinin golcüsü Milan Skoda, pazar günü oynanacak zorlu maç öncesi iddialı açıklamalar yaptı. Futbolu ve gol atmayı çok özlediğini belirten 34 yaşındaki forvet, "Şampiyonluk mücadelesi veren bir rakibe karşı işimizin kolay olmayacağını biliyoruz. Biz de alt sıralardan kurtulmak için sahaya çıkacağız. Tribünlerde taraftarımızın desteği olmayacak ama 90 dakika sonunda olara evlerinde güzel bir sevinç yaşatacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bu maçta alacağımız 3 puan, kalan haftalarda da bize büyük moral olacak. Ben de atacağım gol ya da gollerle hedeflediğimiz galibiyette pay sahibi olmak isterim. Gol sevinçlerini yaşamayı çok özledim" açıklamasını yaptı.
- 10.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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