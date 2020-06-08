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08 Haziran 2020, Pazartesi
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düşmez

Rize düşmez

'de 'bu sene düşme olmasın' diyen 7 kulüp arasına adil olmadığını düşündükleri için girdiklerini vurgulayan Rizespor Başkanı , "Biz Rizespor olarak kendimize güveniyoruz. Bu şartlar altında bu kulübün düşmesi aklımın ucundan geçmedi. Düşmenin adil olmayacağına verdik ve 7 kulüp arasına katıldık" dedi.

'de 'bu sene düşme olmasın' diyen 7 kulüp arasına adil olmadığını düşündükleri için girdiklerini vurgulayan Rizespor Başkanı , "Biz Rizespor olarak kendimize güveniyoruz. Bu şartlar altında bu kulübün düşmesi aklımın ucundan geçmedi. Düşmenin adil olmayacağına verdik ve 7 kulüp arasına katıldık" dedi.
  1. 8.6.2020
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