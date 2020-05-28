Hasan Kartal'dan flaş küme düşme tepkisi! "Adaletsiz oldu"
7 Süper Lig ekibinin, küme düşmenin kaldırılmasıyla ilgili TFF'ye yaptığı başvurunun reddedilmesini değerlendiren Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Karar adaletsiz oldu. Adaletli bir şekilde oynanacak lig değil" dedi.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Küme düşmeme talebinin reddedilmesiyle ilgili konuşan Kartal, "Küme düşme kaldırılsın önerisinin kabul edilmemesi adaletsiz oldu. Adaletli bir şekilde oynanacak lig değil. Bizim problemimiz yok. Bazı takımlara baktığınız zaman yükselişteydi ve sıkıntıya girebilirler" dedi.
Süper Lig'in başlamasının iyi olduğunu dile getiren tecrübeli yönetici, "Bizim Rizespor olarak hiçbir sıkıntımız yok. Rahatız. Ancak diğer takımlara biraz üzüldüm. Neticede heyecan başlaması lazımdı. Liglerin başlaması ve sonuçlanması bizim için de iyi, Türkiye için de iyi. Hem moral olur, hem de heyecan gelmiş olacak. Alınan kararlar bence iyi." ifadelerini kullandı.
Son olarak adil bir lig olmayacağını söyleyen Hasan Kartal, "5 oyuncu değiştirmeyi iyiye mi yormak lazım bilmiyorum. Çok kuvvetli oyuncuları olmayanlar, sporcusu gelmeyen takımlar var. Tabi bu lig bir şekilde bitecek. Adil mi olacak? Şampiyon adil belirlenmeyecek. Düşen takımlar da adil düşmeyecek. Şahsi görüşüm bu. Rizespor olarak bizim en ufak tereddütümüz yok." diye konuştu.
- 28.05.2020
- Güncelleme: 28.05.2020 19:28
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