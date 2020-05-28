Hasan Kartal'dan flaş küme düşme tepkisi! "Adaletsiz oldu" - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
28 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Çaykur Rizespor Hasan Kartal'dan flaş küme düşme tepkisi! "Adaletsiz oldu"

'dan flaş küme düşme tepkisi! "Adaletsiz oldu"

Hasan Kartal'dan flaş küme düşme tepkisi! "Adaletsiz oldu"

7 ekibinin, küme düşmenin kaldırılmasıyla ilgili 'ye yaptığı başvurunun reddedilmesini değerlendiren Başkanı , "Karar adaletsiz oldu. Adaletli bir şekilde oynanacak lig değil" dedi.

Başkanı , Spor'a açıklamalarda bulundu. Küme düşmeme talebinin reddedilmesiyle ilgili konuşan , "Küme düşme kaldırılsın önerisinin kabul edilmemesi adaletsiz oldu. Adaletli bir şekilde oynanacak lig değil. Bizim problemimiz yok. Bazı takımlara baktığınız zaman yükselişteydi ve sıkıntıya girebilirler" dedi.

'in başlamasının iyi olduğunu dile getiren tecrübeli yönetici, "Bizim Rizespor olarak hiçbir sıkıntımız yok. Rahatız. Ancak diğer takımlara biraz üzüldüm. Neticede heyecan başlaması lazımdı. Liglerin başlaması ve sonuçlanması bizim için de iyi, için de iyi. Hem moral olur, hem de heyecan gelmiş olacak. Alınan kararlar bence iyi." ifadelerini kullandı.

Son olarak adil bir lig olmayacağını söyleyen Hasan Kartal, "5 oyuncu değiştirmeyi iyiye mi yormak lazım bilmiyorum. Çok kuvvetli oyuncuları olmayanlar, sporcusu gelmeyen takımlar var. Tabi bu lig bir şekilde bitecek. Adil mi olacak? Şampiyon adil belirlenmeyecek. Düşen takımlar da adil düşmeyecek. Şahsi görüşüm bu. Rizespor olarak bizim en ufak tereddütümüz yok." diye konuştu.

  1. 28.05.2020
  2. Güncelleme: 28.05.2020 19:28
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