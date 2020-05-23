Armand Traore: Fenerbahçe'ye gideceğimi söylediler, kandırıldım!
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Çaykur Rizespor forması giyen Senegalli futbolcu Armand Traore, Türkiye günleri hakkında flaş itiraflarda bulundu. Fransız basınına konuşan 30 yaşındaki sol bek, Rizespor yönetiminin kendisini "İyi oynarsan seni Fenerbahçe'ye satacağız" diyerek kandırdığını iddia etti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Süper Lig'de 2018-19 sezonunun devre arasında Çaykur Rizespor'a transfer olan Armand Traore, mavi-yeşilli yönetimin kendisini Fenerbahçe vaadi ile kandırdığını iddia etti.
Fransız footmercato.com sitesine açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki Senegalli sol bek şu ifadeleri kullandı:
"FENERBAHÇE'YE GİDECEĞİMİ SÖYLEDİLER"
2 yıldır çok zor zamanlar yaşıyorum. 2017/18'de Cardiff City'ye gittim. Ancak olmadı. Sonrasında Rizespor ile sözleşme imzaladım. Bana resmen hayal sattılar. Eğer iyi oynarsam Fenerbahçe'ye gideceğimi söylediler. Kandırdılar beni.
"RİZESPOR'A GİTTİKTEN SONRA KARİYERİM MAHVOLDU"
"Rizespor bana aylarca ödeme yapmamıştı. Kulübe ihtarname göndermek için avukatla konuştum. Beni sevmediler. Antrenmandan uzaklaştırmaya ve U23 takımına göndermeye karar verdiler. Bazı zamanlar yalnız antrenman yaptım. Milli maç haftasında herkes tatile giderken benden yalnız çalışmam istendi. Ailemi görmek istedim ama reddedildi. Rizespor'a gittikten sonra kariyerim mahvoldu.
- 23.05.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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