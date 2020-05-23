Armand Traore: Fenerbahçe'ye gideceğimi söylediler, kandırıldım! - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Çaykur Rizespor Eski Rizesporludan flaş iddia! "Beni F.Bahçe ile kandırdılar"

: 'ye gideceğimi söylediler, kandırıldım!

Armand Traore: Fenerbahçe'ye gideceğimi söylediler, kandırıldım!

'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında forması giyen Senegalli futbolcu , günleri hakkında flaş itiraflarda bulundu. Fransız basınına konuşan 30 yaşındaki sol bek, Rizespor yönetiminin kendisini "İyi oynarsan seni 'ye satacağız" diyerek kandırdığını iddia etti. İşte detaylar...  (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

'de 2018-19 sezonunun devre arasında 'a transfer olan , mavi-yeşilli yönetimin kendisini vaadi ile kandırdığını iddia etti.

Fransız footmercato.com sitesine açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki Senegalli sol bek şu ifadeleri kullandı:

"FENERBAHÇE'YE GİDECEĞİMİ SÖYLEDİLER"
2 yıldır çok zor zamanlar yaşıyorum. 2017/18'de 'ye gittim. Ancak olmadı. Sonrasında Rizespor ile sözleşme imzaladım. Bana resmen hayal sattılar. Eğer iyi oynarsam Fenerbahçe'ye gideceğimi söylediler. Kandırdılar beni.

"RİZESPOR'A GİTTİKTEN SONRA KARİYERİM MAHVOLDU"
"Rizespor bana aylarca ödeme yapmamıştı. Kulübe ihtarname göndermek için avukatla konuştum. Beni sevmediler. Antrenmandan uzaklaştırmaya ve U23 takımına göndermeye karar verdiler. Bazı zamanlar yalnız antrenman yaptım. Milli maç haftasında herkes tatile giderken benden yalnız çalışmam istendi. Ailemi görmek istedim ama reddedildi. Rizespor'a gittikten sonra kariyerim mahvoldu.

  1. 23.05.2020
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