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22 Mayıs 2020, Cuma
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’dan gelir önerisi

Kartal’dan gelir önerisi

Başkanı Hasan , 'de düşmenin kaldırılması talepleriyle ilgili konuştu. Kartal, "Düşme hattındaki takım, bir sonraki sezon gelirlerden düşük bir bedel alabilir" dedi.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan , 'de düşmenin kaldırılması talepleriyle ilgili konuştu. Kartal, "Düşme hattındaki takım, bir sonraki sezon gelirlerden düşük bir bedel alabilir. Alttan 3 takım, 5'er milyon almayacak şekilde bir kriter koyarsanız, çekişme devam eder" ifadelerini kullandı.
  1. 22.5.2020
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