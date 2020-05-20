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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Rizespor 67 yaşında

Rizespor 67 yaşında

, kuruluşunun 67. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

, kuruluşunun 67. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Açıklamada, "19 Mayıs 1953 tarihinde gençlik ve spor üzerine temelleri atılan şanlı Rizesporumuzun kuruluşunda emeği geçenlere, tekrar tekrar teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
  1. 20.5.2020
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