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17 Mayıs 2020, Pazar
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Rize’de yine negatif

Rize’de yine negatif

ekibi 'un tesislerde futbolculara, teknik heyete ve çalışanlara ikinci kez koronavirüs testi yaptırdı.

ekibi 'un tesislerde futbolculara, teknik heyete ve çalışanlara ikinci kez koronavirüs testi yaptırdı. ekibinde sonuçların bir kez daha negatif çıkması yüzleri güldürdü.
  1. 17.5.2020
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