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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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bu işi sonuçlandırmalı

FIFA bu işi sonuçlandırmalı

Başkanı Hasan , hem hem de Avrupa'da başlayacak liglerle alakalı 'yı göreve çağırdı.

Başkanı Hasan , hem hem de Avrupa'da başlayacak liglerle alakalı 'yı göreve çağırdı. Kartal, "FIFA'nın alacağı bir kararla bu işi sonuçlandırması lazımdı. Her yerdeki problem dünyayı ilgilendiriyor sadece kendi ülkeni ilgilendirmiyor ki" dedi.
  1. 16.5.2020
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