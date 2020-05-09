Çaykur Rizespor 2'li gruplar halinde çalışıyor - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
09 Mayıs 2020, Cumartesi
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2'li gruplar halinde çalışıyor

Çaykur Rizespor 2'li gruplar halinde çalışıyor

Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından ligin haziran ayında başlayacağının açıklanması sonrası takımlar idmanlara başladı. , 2 'li gruplar halinde çalışmalarına devam etti.

ekiplerinden , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada 2 grup halinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal karaman yönetiminde koşunun ardından pas çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Takımın, her gün 2 grup halinde yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edeceği kaydedildi.

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  1. 09.05.2020
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