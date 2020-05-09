Çaykur Rizespor 2'li gruplar halinde çalışıyor

Çaykur Rizespor'da kaleci Gökhan Akkan ve Oğulcan Çağlayan bu sezon ortaya koydukları performansla Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın radarına girmişti. Karadeniz ekibinin Sportif Direktörü Yılmaz Bal, iki yıldızın geleceği hakkında merak edilenleri yanıtlarken flaş bir itirafta bulundu. İşte detaylar...