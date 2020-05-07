Rizespor'dan Gökhan Akkan ve Oğulcan Çağlayan açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Beşiktaş ile Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Gökhan Akkan ve Oğulcan Çağlayan hakkında Radyospor'a flaş açıklamalarda bulundu. Bal'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"GÖKHAN AKKAN'A PAHA BİÇEMİYORUM"

Gökhan Akkan'la ilgili bir görüşme olmadı. Beşiktaş'la görüşmedik. Böyle bir süreçte transfer düşünen var mı bilemiyorum. Gökhan çok başarılı bir kaleci. Yeteneğine ve karakterine çok inanıyorum. Şu anda kimin nasıl transfer yapacağı belli değilken rakam söylemek doğru olmaz. Ben Gökhan Akkan'a paha biçemiyorum.

"OĞULCAN'A GALATASARAY'IN İLGİSİ VAR"

Oğulcan'ın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Oğulcan bu sezonki şansını çok iyi kullandı. Sezon sonunda kararını kendisi verecek. Oğulcan'a Galatasaray'ın ilgisi var. Oğulcan bizimle görüşme yapmak için bir bekliyoR. Biz burada bir oyuncuları zorla tutmuyoruz.

"LİGLERİN 12 HAZİRAN'DA BAŞLAMASI ÇOK ZOR"

Burada kararlar değişebilir. Uzun zamandır evlerimizdeyiz. Bu kararın kesin bir karar olduğunu düşünmüyorum. Liglerin 12 Haziranda oynanacağını düşünmüyorum. Bu tarih bence erken.