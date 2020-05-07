Rizespor'dan Gökhan Akkan ve Oğulcan Çağlayan açıklaması
Çaykur Rizespor'da kaleci Gökhan Akkan ve Oğulcan Çağlayan bu sezon ortaya koydukları performansla Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın radarına girmişti. Karadeniz ekibinin Sportif Direktörü Yılmaz Bal, iki yıldızın geleceği hakkında merak edilenleri yanıtlarken flaş bir itirafta bulundu. İşte detaylar...
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Beşiktaş ile Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Gökhan Akkan ve Oğulcan Çağlayan hakkında Radyospor'a flaş açıklamalarda bulundu. Bal'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"GÖKHAN AKKAN'A PAHA BİÇEMİYORUM"
Gökhan Akkan'la ilgili bir görüşme olmadı. Beşiktaş'la görüşmedik. Böyle bir süreçte transfer düşünen var mı bilemiyorum. Gökhan çok başarılı bir kaleci. Yeteneğine ve karakterine çok inanıyorum. Şu anda kimin nasıl transfer yapacağı belli değilken rakam söylemek doğru olmaz. Ben Gökhan Akkan'a paha biçemiyorum.
"OĞULCAN'A GALATASARAY'IN İLGİSİ VAR"
Oğulcan'ın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Oğulcan bu sezonki şansını çok iyi kullandı. Sezon sonunda kararını kendisi verecek. Oğulcan'a Galatasaray'ın ilgisi var. Oğulcan bizimle görüşme yapmak için bir bekliyoR. Biz burada bir oyuncuları zorla tutmuyoruz.
"LİGLERİN 12 HAZİRAN'DA BAŞLAMASI ÇOK ZOR"
Burada kararlar değişebilir. Uzun zamandır evlerimizdeyiz. Bu kararın kesin bir karar olduğunu düşünmüyorum. Liglerin 12 Haziranda oynanacağını düşünmüyorum. Bu tarih bence erken.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Rizespor'dan Gökhan Akkan ve Oğulcan Çağlayan açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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