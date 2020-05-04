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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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’de güvendeyiz

Türkiye’de güvendeyiz

'un stoperi , 'de güvende olduklarını söyledi.

Çaykur Rizespor'un stoperi , 'de güvende olduklarını söyledi. Ülkesi Fas'ta konuşan Abarhoun, "Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Herkes temizliğine dikkat ediyor. zaten muhteşem bir yer. Türkiye'de güvendeyiz" şeklinde konuştu. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon 21 maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı.
  1. 4.5.2020
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