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25 Nisan 2020, Cumartesi
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‘Bu şartlarda bitirmek zor’

‘Bu şartlarda bitirmek zor’

Başkanı Hasan , liglerin geleceğiyle ilgili konuştu. Mevcut şartlarda devam etmenin zor olduğunu ifade eden Kartal, "Antrenman yapmamış sporcuları sahaya nasıl süreceksin? Kulüplerin içerisinde birçok sorun var. Bu psikolojik koşullarda oynamamız zor ancak federasyon ne derse uymak zorundayız" sözlerini sarf etti.

Çaykur Rize Başkanı Hasan , liglerin geleceğiyle ilgili konuştu. Mevcut şartlarda devam etmenin zor olduğunu ifade eden Kartal, "Antrenman yapmamış sporcuları sahaya nasıl süreceksin? Kulüplerin içerisinde birçok sorun var. Bu psikolojik koşullarda oynamamız zor ancak federasyon ne derse uymak zorundayız" sözlerini sarf etti.
  1. 25.4.2020
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