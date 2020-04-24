Düşme kalksın
Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Tüm liglerde düşmenin kaldırılması lazım. İlla şampiyonluk belirlenecekse bir şekilde belirlenebilir. Çıkacakları da lige alalım, gelecek sezon bu düzenlenir" diye konuştu.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, liglerin geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Düşme tehlikesinde olan takımların büyük sıkıntıda olduğunu vurgulayan Başkan Kartal, "Tüm liglerde düşmenin kaldırılması lazım. İlla şampiyonluk belirlenecekse bir şekilde belirlenebilir. Düşme kalktıktan sonra aşağıdan çıkacakları da lige almamız gerekiyor. Takımlar fazlalaştıysa seneye de iki katını düşürürsünüz aşağıya" ifadelerini kullandı.
AMATÖR DEĞİL, FUTBOL KAPANIR
Amatör branşları önemsediğini belirten Hasan Kartal, "Amatör sporun içinde bulunan çocuklar bizim çocuklarımız. Bizim spor dediğimizde esas düşüneceğimiz şey amatör spordur. Amatör spor ülkenin geleceğini teşkil eder. Amatör sporları kaldırma gibi bir düşünce mümkün değil. Çok büyük bir sıkıntı olursa profesyonel futbolu kaldırmayı bile düşünebilirsin, amatörü aklımızın ucundan bile geçirmemeliyiz" dedi.
KAOS VAR
Sözleşmelerde kaos ortamı olduğunu belirten Kartal, "İnşallah TFF, FIFA, UEFA düzgün bir sistem kurar ve kulüplere yansıtır" ifadelerini kullandı.
- 24.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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