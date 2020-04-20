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20 Nisan 2020, Pazartesi
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özledim’

‘Futbolu özledim’

 'nin on numarası Boldrin, ligler devam ederse kötü gidişatı tersine çevireceklerini söyledi.

'nin on numarası Boldrin, ligler devam ederse kötü gidişatı tersine çevireceklerini söyledi. 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, " çok özledim, umarım salgın bir an önce biter. Performansımızı artırarak ligde kalacağız" dedi.
  1. 20.4.2020
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