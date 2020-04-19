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19 Nisan 2020, Pazar
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Jahovic bombası

Jahovic bombası

, ’nın Makedon golcüsü 'i kadrosuna katmak istiyor. 33 yaşındaki oyuncu için pazarlıklar kısa sürede start alacak.

Bir yandan koronavirüs nedeniyle lige verilen arada zararları azaltmak için çabalayan , diğer yandan da gelecek sezon planlaması için kolları sıvadı. Hücum hattında sıkıntı yaşayan ekibinin, 'in gözde golcüleri arasında yer alan 'i etmek istediği iddia edildi. 'de birçok takımda forma giyen ve son olarak 'da görev yapan 33 yaşındaki forvet için pazarlıkların kısa sürede başlayacağı vurgulandı. Jahovic ise teklif gelmesi halinde ayrılığa sıcak bakıyor.

BONSERVİS ÖDEMEYECEK
Teknik direktör 'ın da yıldız oyuncu için olumlu rapor sunduğu ve 'gol yollarındaki sorunu çözer' mesajını ilettiği ifade edildi. Ligin ilk yarısını Yeni 'da geçiren Makedon forvet, 12 golle bir süre krallıkta zirvede yer almıştı. Ardından 'nın yolunu tutan Jahovic, 6 maçta 2 golle oynadı. 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu ve kulübü Antalya ile masaya oturacak yönetimin, bu transferi bonservis ödemeden yapmak istediği bildirildi.

  1. 19.4.2020
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