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18 Nisan 2020, Cumartesi
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İndirim isteyeceğiz

İndirim isteyeceğiz

Başkanı Hasan , futbolculardan maaşlarını indirme talebinde bulunacağını açıkladı.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan , futbolculardan maaşlarını indirme talebinde bulunacağını açıkladı. Kartal, "Çocuklardan henüz bir feragat istemedik. Yakın zamanda bir görüşme yapacağız" dedi. ekibinde futbolcular ile görüşmeleri sportif direktör Yılmaz Bal'ın yapması bekleniyor.
  1. 18.4.2020
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