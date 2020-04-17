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17 Nisan 2020, Cuma
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Kulüpler de hastalanacak

Kulüpler de hastalanacak

Başkanı : Kulüpler alternatif yayıncı kuruluş arıyor. Bu sezonu bıraktık önümüzdeki sezona bakıyoruz.

Çaykur Başkanı Hasan , yayıncı kuruluşun paraları ödememesinin yanlış olduğunu söyledi. Kartal, "Kulüpler Birliği'nde yeni, alternatif bir yayıncının bulunması konusu da konuşuluyor. Bu şartlar altında nasıl olur bilemiyorum. Ortak bir noktada buluşulması gerekiyor. Somut adımlar atılması lazım. Önünü görmüyor kulüpler. Büyük dediğimiz kulüpler de batakta. Diğer kulüpler de öyle. Bu sezonu bıraktık, gelecek sezon da problem devam edecek" diye konuştu.
  1. 17.4.2020
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