‘Erzurum’da bitirilebilir’ - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
10 Nisan 2020, Cuma
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’da bitirilebilir’

‘Erzurum’da bitirilebilir’

Çaykur 'nin sportif direktörü , liglerin haziran ayında başlamasının zor olduğunu belirtip maçların 'da oynanabileceğini söyledi.

Çaykur 'nin sportif direktörü , liglerin haziran ayında başlamasının zor olduğunu söyledi. Bal, "Güvenli bir ortamın oluşması için bu süre yeterli değil. Bance temmuz başında başlar. , Afyon gibi sezon başı kamp yapılan yerlerde olabilir" sözlerini sarf etti.
  1. 10.4.2020
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