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09 Nisan 2020, Perşembe
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Türkler için çok tutkulu

Türkler futbol için çok tutkulu

Rizespor'un Brezilyalı maestrosu , ülke basınına açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki orta saha, "Şimdi sağlığımızı ve tüm toplumun sağlığını düşünmemiz gerekiyor. Türkler konusunda çok tutkulu. Bazıları formalarını giyerek evde kalıyor. Umalım ki her şey tekrar oynamak için uygun duruma gelsin ve bu tutkulu insanlara tekrar futboldan zevk alma hissini yaşatalım" ifadelerini kullandı.

Rizespor'un Brezilyalı maestrosu , ülke basınına açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki orta saha, "Şimdi sağlığımızı ve tüm toplumun sağlığını düşünmemiz gerekiyor. Türkler konusunda çok tutkulu. Bazıları formalarını giyerek evde kalıyor. Umalım ki her şey tekrar oynamak için uygun duruma gelsin ve bu tutkulu insanlara tekrar futboldan zevk alma hissini yaşatalım" ifadelerini kullandı.
  1. 9.4.2020
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