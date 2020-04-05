Çaykur Rizesporlu Moroziuk: Belki de son röportajım

Çaykur Rizespor'un Ukraynalı futbolcusu Moroziuk, Ukrayna basınına karantina sürecinde yaşadıklarını anlattı.

İşte yıldız futbolcunun açıklamaları:

Türkiye'de karantina tedbirleri her geçen gün da daha da sertleşiyor. Daha fazla kısıtlama getirildi. Şehirlere giriş çıkışlar kapatıldı. Polisler takip ediyor. Bu nedenle sürekli evde kalmak zorundayız. Tabi ki zor bir süreç. Belki de bu verdiğim son röportajım. Karantina süresi devam ederse, sanırım birkaç ay içinde garip sesler çıkarmaya başlayacağım.

"LİGLERİN NE ZAMAN BAŞLAYACAĞI BELLİ DEĞİL"

Liglerin başlayacağı net değil. Bana öyle geliyor ki, uzun bir izolasyon süreci olacak. Her şey virüsle nasıl mücadele edildiğine bağlı. Ne yazık ki, tüm dünyadaki corona virüsü vakaları hala hayal kırıklığı yaratıyor. Türkiye'de gün gün daha sıkı önlemler alınıyor. Marketlerde girişte maske ve eldiven veriyorlar. Ürün, gıda sıkıntısı yok. Haberleri izlememize rağmen panik ortamı yok. Ancak yine de büyük belirsizlik var ve bu can sıkıcı.

"UMARIM DURUMUMUZU DÜZELTİRİZ"

Bu sezon Rizespor olarak gösterdiğimiz performanstan memnun değiliz. Korkunç bir sezon. İkinci yarıda işler kötüleşti. Şimdi yeni bir hocayla devam ediyoruz. Ünal Karaman nitelikli bir teknik adam. Umarım durumumuzu düzeltiriz. Aslında bize adaptasyon süresinde çok şey kattı ama sonrasında salgın ve karantina süresi her şeyi durdurdu. Şu anda herkesin kafası karışık ve futbola odaklanamıyoruz. Türkiye Ligi'nde eğer kazanmak istiyorsanız atak oynamalısınız. Biz çok puan kaybettik. Ancak hala bu durumdan kurtulma şansımız var.

SİZCE TÜRKİYE LİGİ'NİN SEVİYESİ NE DURUMDA?

Türkiye'ye geldiğim günden bu yana aslında fazla değişmedi. Ukrayna'da Dinamo Kiev, Shakhtar Donetsk rekabeti neyse Türkiye'de Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti o. Ancak Türkiye, Ukrayna Ligi kadar kolay değil. Türkiye Ligi daha zor.