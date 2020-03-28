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28 Mart 2020, Cumartesi
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‘Rakibimiz görünmez’

‘Rakibimiz görünmez’

Ç.Rizespor'un hücum hattındaki başarılı ismi , koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çağlayan, "Rakibimiz görünmez bir . İnşallah en az hasarla bu beladan kurtuluruz" dedi.

Ç.Rizespor'un hücum hattındaki başarılı ismi , koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çağlayan, "Rakibimiz görünmez bir . İnşallah en az hasarla bu beladan kurtuluruz. 'de bu virüsün seyrinin nasıl olacağını bekliyor. Kulüplerin hemen hemen hepsi bu testleri yapmaya başladı. Bu virüsün şakası yok. Ligler oynansın ancak sağlıklı bir ortam oluştuktan sonra bu süreç başlasın" dedi.
  1. 28.3.2020
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