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27 Mart 2020, Cuma
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Yabancılardan evde kal çağrısı

Yabancılardan evde kal çağrısı

'un yabancı futbolcuları koronavirüs salgınına karşı başlatılan "evde kal" çağrısına videolu mesajla destek oldu.

Çaykur Rizespor'un yabancı futbolcuları koronavirüs salgınına karşı başlatılan "evde kal" çağrısına videolu mesajla destek oldu. ekibinin yabancı oyuncuları Boldrin, Sasse, Dario Melnjak ve Ivanildo Fernandes, görüntüde, "Merhaba arkadaşlar. Evde kal Rize" ifadelerini kullandı.
  1. 27.3.2020
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