Oğulcan Çağlayan: Corona virüsü nedeniyle çok tedirginim - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
26 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Çaykur Rizespor Rizesporlu yıldızdan corona virüsü açıklaması! "Çok tedirginim"

: Corona virüsü nedeniyle çok tedirginim

Oğulcan Çağlayan: Corona virüsü nedeniyle çok tedirginim

'de bu sezon formasıyla sergilediği performansla 4 büyüklerin radarına giren , hakkında çıkan iddialarıyla ilgili konuştu. Adı son dönemde 'la anılan 24 yaşındaki futbolcu, corona virüsünün psikolojisini olumsuz etkilediğini belirtip, "Şu anda transferi düşünmüyorum. Şu anda tek düşüncem sağılığım. Ben bu konuda çok tedirginim. Bu olaylar geçtikten sonra oturup en doğru kararı menajerimle birlikte vereceğim" dedi.

ekiplerinden 'un bu sezonki parlayan yıldızı , gösterdiği performansla 4 büyük takımın listesine girmişti. Ancak 24 yaşındaki futbolcu corona virüsü nedeniyle çok tedirgin olduğunu belirtip transferi şu an düşünmediğini söyledi.

Radyospor'a konuşan Oğulcan Çağlayan corona virüsü ve geleceğiyle ilgili şu ifadeleri kuulandı.

"ŞU ANDA TEK DÜŞÜNCEM SAĞLIĞIM"

"Şu anda transferi düşünmüyorum. Şu anda tek düşüncem sağılığım. Ben bu konuda çok tedirginim. Bu olaylar geçtikten sonra oturup en doğru kararı menajerimle birlikte vereceğim."

"RAKİBİMİZ GÖRÜNMEZ BİR RAKİP!"
"Alışık olmadığımız bi durum. verdiği talimatlara uyuyoruz. Evde zaman geçiriyoruz. Ben bu olayın ciddiyetinin farkındayım. Rakibimiz görünmez bir rakip. Bu hastalık ayrım yapmıyor. Durum çok ciddi. Avrupa'nın halini görüyoruz. gibi olursak başımıza neler gelir tahmin bile edemeyiz. Herkes olayın ciddiyetinin farkına varsın. Bizler evimizdeyiz. Özel programlarla çalışıyoruz. İnşallah en az hasarla bu beladan kurtuluruz."

"LİGLERİN ERTELENMESİ ÇOK DOĞRU!"
"'Bana bir şey olmaz' demeyin. Size bir şey olmaz belki ancak etrafınızdakileri düşünmek zorundasın. Liglerin ertelenmesi çok doğru bir karar. Biz 30 kişi antrenöan yapıyoruz. Bu işin içinde birçok figür var. Biz antrenman yapmayı ve futbol oynamayı çok özledik. Bu durum benim için çok zor. Bunun kararını bence kulüpler değil vermeli. TFF'de bu virüsün seyrinin nasıl olacağını bekliyor. Kulüpler bu testleri yapmaya başladı. Bu virüsün şakası yok. Ligler oynansın ancak sağlıklı bir ortam oluştuktan sonra bu süreç başlasın."

  1. 26.03.2020
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