Çaykur Rizesporlu futbolculardan "evde kal" çağrısı - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
26 Mart 2020, Perşembe
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Çaykur Rizesporlu futbolculardan "evde kal" çağrısı

Çaykur Rizesporlu futbolculardan "evde kal" çağrısı

ekiplerinden 'un futbolcuları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına videolu mesajla destek verdi.

Yeşil-mavili kulübün sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan görüntüde futbolcular, sağlık çalışanlarına destek çağrısı yaptı.

'un yabancı oyuncuları Fernando Boldrin, Sasse, Dario Melnjak ve Ivanildo Fernandes, görüntüde, "Merhaba arkadaşlar. Evde kal Rize." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Abdullah Durak ise "Dünya olarak zor bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde bizim için fedakarlık yapan sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu virüsü hep birlikte yeneceğiz." dedi.

Diğer futbolcular ise görüntülü mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Ne kadar büyük mücadeleler verdiğinizin farkındayız. Sizleri çok seviyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Biz evdeyken bizler için ailesinden ve sevdiklerinizden uzak kalan sağlık personelimizin ve çalışanlarımızın yanındayız ve onlara minnettarız. Evde kal . Tüm sağlık personelimizin sağlıklı bir toplum olmamız için gösterdikleri çaba için teşekkür ediyoruz."



Kaynak: AA
  1. 26.03.2020
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