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25 Mart 2020, Çarşamba
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İnşallah kısa sürede atlatırız

İnşallah kısa sürede atlatırız

Ç.Rizespor Hasan , koronavirüs salgınına karşı 'daki evinde kendisini karantinaya aldı. Karantinada bağlama çalmayı öğrenmeye çalışan Başkan Kartal, "Bu süreci bir şekilde atlatacağız. yardım eder kısa sürede atlatırız" dedi.

Ç.Rizespor Hasan , koronavirüs salgınına karşı 'daki evinde kendisini karantinaya aldı. Karantinada bağlama çalmayı öğrenmeye çalışan Başkan Kartal, "Bu süreci bir şekilde atlatacağız. yardım eder kısa sürede atlatırız. İnşallah kısa sürede bu işi bitiririz ve normal hayata döneriz" diye konuştu
  1. 25.3.2020
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