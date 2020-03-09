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09 Mart 2020, Pazartesi
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'yi Samu kurtardı

Rize'yi Samu kurtardı

’la ilk maçına Alanya önünde çıkan , Bammou’nun golüne Paraguaylı yıldızıyla karşılık verdi.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren , ilk 5'i kovalayan Alanya'yı ağırladı. Atmaca, yenik duruma düştüğü maçta 2. yarıdaki etkili futboluyla 1 puanı kurtardı. İlk yarıda ekibi, Cisse, Efecan, Caulker ve Salih'le net fırsatlar yakalarken, 35'te Bammou'nun golüyle devreyi 1-0 önde bitirdi.

JENERİKLİK GOL
İkinci yarıda etkili olan Rize, 61'de Samudio'nun ceza sahası dışından jeneriklik vuruşuyla beraberliği sağladı. 66'da Melnjak, 73'te Skoda ve 86'da Samudio gol şansını değerlendiremedi ve maç 1-1 sona erdi. Rize'nin 3 puan hasreti 6, Alanya'nın ise 5'e çıktı.

KENDİMİZİ HAZIRLAMALIYIZ
Alanya çalıştırıcısı Erol Bulut, "Başka liglerde bizden çok maç oynuyorlar. Bizim oyuncularımız da bu performansı vermeli, kendimizi hazırlamalıyız" dedi.

BİZ PES ETMEYECEĞİZ
Rizespor'la ilk maçına çıkan , "İlk maça baktığımda oyuncularımdan memnunum. Her maç final niteliğinde. Biz pes etmeyeceğiz" dedi.

  1. 9.3.2020
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