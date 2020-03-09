Çaykur Rizespor'da 2 eksik! Ankaragücü maçı öncesi... - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
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'da 2 eksik! Ankaragücü maçı öncesi...

Çaykur Rizespor'da 2 eksik! Ankaragücü maçı öncesi...

'in 26. haftasında 13 Mart Cuma günü deplasmanda ile karşılaşacak , maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör yönetiminde Tesisleri'nde, ısınma koşusuyla başlayan antrenmanda, Aytemiz Alanyaspor maçında 90 dakika mücadele eden oyuncular takımdan ayrı yenilenme çalışması yaptı. Diğer grup ise açma ve germe hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren idmanda Karaman, sık sık oyunculara uyarılarda bulundu. Mide rahatsızlığı nedeniyle tedavi için 'da bulunan Abarhoun çalışmada yer almadı. Hafif sakatlığı bulunan Aminu Umar ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde koştu.

Yeşil-mavili ekip, maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  1. 09.03.2020
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