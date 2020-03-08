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08 Mart 2020, Pazar
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Rizesporlu futbolcular askeri kamuflajla sahaya çıktı

Rizesporlu futbolcular askeri kamuflajla sahaya çıktı

'in 25. haftasında 'un Aytemiz 'u konuk ettiği maçta güzel görüntüler vardı. Ev sahibi ekip sahaya askeri kamuflajla çıktı ve 'nı bayrağa dönerek okudu.

Rizesporlu futbolcular askeri kamujla sahaya çıkarak Mehmetçik'e destek verdi. Çaykur Didi Stadyumu'nda kritik maçta 'la karşı karşıya gelen ev sahibi ekipte oyuncular seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı.

Teknik direktör , Rizespor'la ilk defa bir lig maçında takımının başında oldu. Karaman da futbolcuları gibi maç öncesinde askeri kamuflaj giydi.

'nı bu şekilde okuyan Karaman, maçtan önce başarılar dilemek için yanına gittiğinde Erol Bulut çok şaşırdı.



  1. 08.03.2020
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