Varsa yoksa 3 puan
Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan, üst üste 4 mağlubiyet alan Rizespor'da gözler, sahasında oynayacağı kritik Alanya maçına çevrildi.
Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan, üst üste 4 mağlubiyet alan Rizespor'da gözler, sahasında oynayacağı kritik Alanya maçına çevrildi. Yeni hocası Ünal Karaman'la Akdeniz ekibi karşısında galibiyet kovalayacak olan yeşil-mavililerin Paraguaylı golcüsü Samudio, iddialı konuştu. 24 yaşındaki forvet, "Ünal Karaman'la yeni bir kimlik bulduk. Daha oynanmamış 11 final maçımız var. Alanyaspor maçıyla bir seri yakalayıp üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Bu maçı kazanmaktan başka çaremiz yok" değerlendirmesinde bulundu.
- 7.3.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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