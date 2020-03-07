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07 Mart 2020, Cumartesi
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Varsa yoksa 3 puan

Varsa yoksa 3 puan

'de 5 maçtır kazanamayan, üst üste 4 mağlubiyet alan Rizespor'da gözler, sahasında oynayacağı kritik Alanya maçına çevrildi.

'de 5 maçtır kazanamayan, üst üste 4 mağlubiyet alan Rizespor'da gözler, sahasında oynayacağı kritik Alanya maçına çevrildi. Yeni hocası 'la ekibi karşısında galibiyet kovalayacak olan yeşil-mavililerin Paraguaylı golcüsü Samudio, iddialı konuştu. 24 yaşındaki forvet, "Ünal Karaman'la yeni bir kimlik bulduk. Daha oynanmamış 11 final maçımız var. maçıyla bir seri yakalayıp üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Bu maçı kazanmaktan başka çaremiz yok" değerlendirmesinde bulundu.

  1. 7.3.2020
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