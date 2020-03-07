Varsa yoksa 3 puan

Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan, üst üste 4 mağlubiyet alan Rizespor'da gözler, sahasında oynayacağı kritik Alanya maçına çevrildi. Yeni hocası Ünal Karaman'la Akdeniz ekibi karşısında galibiyet kovalayacak olan yeşil-mavililerin Paraguaylı golcüsü Samudio, iddialı konuştu. 24 yaşındaki forvet, "Ünal Karaman'la yeni bir kimlik bulduk. Daha oynanmamış 11 final maçımız var. Alanyaspor maçıyla bir seri yakalayıp üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Bu maçı kazanmaktan başka çaremiz yok" değerlendirmesinde bulundu.