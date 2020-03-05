Gelecek çok güzel olacak
Rize Başkanı Hasan Kartal, yeni hocaları Ünal Karaman'a olan güvenini ortaya koydu.
Rize Başkanı Hasan Kartal, yeni hocaları Ünal Karaman'a olan güvenini ortaya koydu. Başkan Kartal, "Ünal Hocamızla bir çıkış yaşamak istiyoruz. Yeni hocamızla çok daha başarılı olacağız. Gelecek çok güzel olacak. İmza töreninde bile taraftarımız salona sığmadı. Bu haftaki Alanya maçını kapalı gişe oynayabiliriz. Eğer taraftarımız bize destek verirse Alanya'yı rahat geçeriz" dedi.
Muhammet DELAL
Muhammet DELAL
- 5.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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