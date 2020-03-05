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05 Mart 2020, Perşembe
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Gelecek çok güzel olacak

Gelecek çok güzel olacak

Rize Başkanı Hasan , yeni hocaları 'a olan güvenini ortaya koydu.

Rize Başkanı Hasan , yeni hocaları 'a olan güvenini ortaya koydu. Başkan Kartal, "Ünal Hocamızla bir çıkış yaşamak istiyoruz. Yeni hocamızla çok daha başarılı olacağız. Gelecek çok güzel olacak. İmza töreninde bile taraftarımız salona sığmadı. Bu haftaki Alanya maçını kapalı gişe oynayabiliriz. Eğer taraftarımız bize destek verirse Alanya'yı rahat geçeriz" dedi.
Muhammet DELAL
  1. 5.3.2020
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