Ünal Karaman Rize'de ilk idmanına çıktı
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 25. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başlarken, teknik direktör Ünal Karaman da yeni tekımıyla ilk idmanına çıktı.
Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor evinde Aytemiz Alanyaspor ile mücadele edecek. Yeşil-mavili ekip müsabakanın hazırlıklarına bugün Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptığı idmanla başladı.
Karadeniz ekibinde oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve kondisyon çalışmaları gerçekleştirdi. Öte yanda Mohamed Abarhoun sağlık probleminden dolayı antrenmana katılmadı.
Teknik Direktör Ünal Karaman Çaykur Rizespor'da ilk antrenmanına çıkarken, antrenmanı bazı yöneticiler de takip etti.
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