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03 Mart 2020, Salı
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Rize'de ilk idmanına çıktı

Ünal Karaman Rize'de ilk idmanına çıktı

, 'in 25. haftasında oynayacağı maçının hazırlıklarına Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başlarken, teknik direktör da yeni tekımıyla ilk idmanına çıktı.

'in 25. haftasında evinde ile mücadele edecek. Yeşil-mavili ekip müsabakanın hazırlıklarına bugün Tesisleri'nde yaptığı idmanla başladı.

ekibinde oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve kondisyon çalışmaları gerçekleştirdi. Öte yanda Mohamed Abarhoun sağlık probleminden dolayı antrenmana katılmadı.

Teknik Direktör Çaykur Rizespor'da ilk antrenmanına çıkarken, antrenmanı bazı yöneticiler de takip etti.

  1. 03.03.2020
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