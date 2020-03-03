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03 Mart 2020, Salı
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Karaman imzalıyor

Karaman imzalıyor

Rizespor, ’ın yerine anlaştığı ’la bugün imzalıyor.

Rizespor, 'ın yerine anlaştığı 'la bugün imzalıyor. Başkan Hasan Kartal, "Ünal Hoca yarın (bugün) 'de olacak ve sözleşme imzalayacağız. Sözleşmemiz 1.5 yıllık olacak" bilgisini verdi.
  1. 3.3.2020
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