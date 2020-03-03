Karaman imzalıyor
Rizespor, İsmail Kartal’ın yerine anlaştığı Ünal Karaman’la bugün imzalıyor.
Rizespor, İsmail Kartal'ın yerine anlaştığı Ünal Karaman'la bugün imzalıyor. Başkan Hasan Kartal, "Ünal Hoca yarın (bugün) Rize'de olacak ve sözleşme imzalayacağız. Sözleşmemiz 1.5 yıllık olacak" bilgisini verdi.
- 3.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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