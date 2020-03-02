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02 Mart 2020, Pazartesi
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Karaman Rizespor’da

Karaman Rizespor’da

yenilgisi sonrası istifa eden ’ın yerine arayışlara başlayan Rizespor, ’la prensipte anlaştı.

yenilgisi sonrası istifa eden 'ın yerine arayışlara başlayan Rizespor, 'la prensipte anlaştı. Son olarak Trabzon'da görev alan Karaman, 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Tecrübeli hocanın yarın takımla ilk idmana çıkacağı öğrenildi.
  1. 2.3.2020
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