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01 Mart 2020, Pazar
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görevini bıraktı

İsmail Kartal görevini bıraktı

Teknik Direktörü 5-2'lik yenilgi sonrası istifa etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Çaykur Rizespor Başkanı , "Hocamızın kendi kararıdır. Aldığımız kötü sonuçlar sonrası ne yazık ki bu kararı verip istifasını sundu. Biz zorlamadık, kendisi istifa etti, güzel ayrıldık. Hocamız kendi ayrılmak istedi" ifadesini kullandı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü 5-2'lik yenilgi sonrası istifa etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkanı , "Hocamızın kendi kararıdır. Aldığımız kötü sonuçlar sonrası ne yazık ki bu kararı verip istifasını sundu. Biz zorlamadık, kendisi istifa etti, güzel ayrıldık. Hocamız kendi ayrılmak istedi" ifadesini kullandı.
  1. 1.3.2020
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